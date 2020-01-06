İttifak Holding Konyaspor Oğuzhan Özyakup'u istiyor!
İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak isteyen Konyaspor, transferde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda listeye sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir kadroyla lige girmeye hazırlanan Konyaspor'da gündem yoğun. Yeşil-Beyazlılar, özellikle hücum hattına ve forvet arkasına takviyeler peşinde.
Golcü problemini Yunanistan'dan Rogerio Thuram'ı alarak çözen İç Anadolu ekibi, 10 numaraya ise sürpriz bir ismi listeye aldı.
Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımında görmeyi çok istediği Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı. Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında yeteri kadar şans bulamayan ve iyice gözden düşen Oğuzhan Özyakup'un da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.
HURTADO GİDEBİLİR!
Bu arada Konyaspor'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamayan Hurtado'ya talip var. MLS ekiplerinden DC United, Paolo Hurtado'yu kadrosuna katmak istiyor. Konyaspor iyi bir teklif gelmesi halinde Hurtado'nun transferine sıcak bakıyor.
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