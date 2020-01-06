06 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

İttifak Holding Konyaspor Oğuzhan Özyakup'u istiyor!

Oğuzhan Özyakup gidiyor! Yeni takımı...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak isteyen , transferde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda listeye sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir kadroyla lige girmeye hazırlanan 'da gündem yoğun. Yeşil-Beyazlılar, özellikle hücum hattına ve forvet arkasına takviyeler peşinde.

Golcü problemini Yunanistan'dan Rogerio Thuram'ı alarak çözen İç Anadolu ekibi, 10 numaraya ise sürpriz bir ismi listeye aldı.

Fanatik'in haberine göre; teknik direktör 'ın takımında görmeyi çok istediği Oğuzhan Özyakup için 'ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı. Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında yeteri kadar şans bulamayan ve iyice gözden düşen Oğuzhan Özyakup'un da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.

HURTADO GİDEBİLİR!

Bu arada Konyaspor'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamayan Hurtado'ya talip var. MLS ekiplerinden DC United, Paolo Hurtado'yu kadrosuna katmak istiyor. Konyaspor iyi bir teklif gelmesi halinde Hurtado'nun transferine sıcak bakıyor.

İşte Beşiktaş'ın Hasic kararı! haberin devamı

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