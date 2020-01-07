07 Ocak 2020, Salı

ATİKER KONYASPOR

Riad Bajic’e güvenoyu

Riad Bajic’e güvenoyu
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

İlk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Konyaspor'da , eleştirilen golcüleri Bajic'e sahip çıktı. Kocaman, "Bir gol atarsa arkası gelir diye düşündüğümüz bir futbolcu Bajic, umarım tekrar performansını yükseltir" diye konuştu.

İlk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Konyaspor'da , eleştirilen golcüleri Bajic'e sahip çıktı. Kocaman, "Bir gol atarsa arkası gelir diye düşündüğümüz bir futbolcu Bajic, umarım tekrar performansını yükseltir" diye konuştu.

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