Riad Bajic’e güvenoyu

İlk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, eleştirilen golcüleri Bajic'e sahip çıktı. Kocaman, "Bir gol atarsa arkası gelir diye düşündüğümüz bir futbolcu Bajic, umarım tekrar performansını yükseltir" diye konuştu.

İlk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, eleştirilen golcüleri Bajic'e sahip çıktı. Kocaman, "Bir gol atarsa arkası gelir diye düşündüğümüz bir futbolcu Bajic, umarım tekrar performansını yükseltir" diye konuştu.