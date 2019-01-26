26 Ocak 2019, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı

A. Konyasporda Antalyaspor hazırlıkları tamamlandı
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 Giriş Tarihi: 26.01.2019

, 'in 19. haftasında yarın konuk edeceği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Son çalışmasını basına ve taraftara kapalı olarak Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapan yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Selim Ay, Jens Jonsson, Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic antrenmana katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Oyuncular antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ile karşılaşacak yeşil-beyazlılarda sakatlığı devam eden oyuncuların yanı sıra Erzurumspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Ömer Ali Şahiner forma giyemeyecek. Hakem 'ın yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak.
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