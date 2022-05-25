UEFA Konferans Ligi Final maçında Roma ile Feyenoord kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadelede gülen taraf Jose Mourinho'nun öğrencileri oldu ve kupayı müzesine götürmeyi başardı.

UEFA Konferans Ligi Final maçında Roma ile Feyenoord kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadelede gülen taraf Jose Mourinho'nun öğrencileri oldu ve kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Roma'ya Konferans Ligi kupasını getiren gol, 32. dakikada Zaniolo'dan geldi.

Avrupa futbolu tarihinde ilk kez düzenlenen bu organizasyonun ilk şampiyonu da İtalyan devi oldu.

MOURINHO TARİHE GEÇTİ

Roma'nın 1965'te kazandığı Fuar Şehirler Kupası (Önce UEFA Kupası daha sonra Avrupa Ligi adını aldı) dışında Avrupa'da zaferi yoktu.

Daha önce Avrupa Ligi (Porto ve Manchester United) ve Şampiyonlar Ligi (Porto ve Inter) kupalarını 2'şer kez kaldıran Jose Mourinho, bu finali de kazandı ve UEFA'nın kulüpler bazındaki tüm kupalarını alan ilk teknik adam oldu.