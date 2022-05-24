UEFA Avrupa Konferans Ligi kupası İtalya'ya mı Hollanda'ya mı gidiyor?

Konferans Ligi finali için geri sayım başladı. İtalya temsilcisi Roma, Mourinho ile bir ilk yaşamak isterken ve en son 2002'de Uefa Avrupa Ligi'ni kazanan Hollanda'nın köklü ekiplerinden Feyenoord, Avrupa Kupaları'ndaki başarılı tarihine bir kupa daha eklemek istiyor. İki ekip de Konferans Ligi'nin ilk finalinde, kupanın ilk sahibi olarak tarihe geçmek istiyor. Peki Konferans Ligi finali ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 13:38