Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Roma ile Leicester City kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Roma ile Leicester City, 1-1'in rövanşında karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta iki takım da galip gelerek final biletini almak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...





ROMA - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Leicester City maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

AS ROMA - LEICESTER CITY MAÇI 11'LERİ

AS ROMA :

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

LEICESTER CITY :

Schmeichel, Pereira, Fofana, Evans, Justin, Maddison, Tielemans, Dewsbury, Lookman, Vardy, Barnes