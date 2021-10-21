Vitesse 1-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Vitesse Tottenham'ı devirdi!

UEFA Konferans Ligi C Grubu 3. maçında Bodo Glimt sahasında Roma'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı ve grupta liderliğe yükseldi. Mourinho'nun öğrencileri ise ilk yenilgilerini aldı.