21 Ekim 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Vitesse 1-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Vitesse Tottenham'ı devirdi!

Vitesse Tottenham’ı devirdi!
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Vitesse ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 2. sıraya yerleşti.

UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. maçında Vitesse ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda temsilcisine galibiyeti getiren golü 78. dakikada Maximilian Wittek kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Vitesse 6 puana yükseldi ve 2. sıraya yerleşti. Tottenham ise 4 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı. İki takım grubun 4. hafta maçında 4 Kasım Perşembe günü Tottenham'ın sahasında karşılaşacak.

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