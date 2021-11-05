Roma 2-2 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Roma evinde Bodo Glimt'e takıldı!
UEFA Konferans Ligi C Grubu 4. hafta maçında Roma ile Bodo Glimt kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadelede, 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.
UEFA Konferans Ligi C Grubu maçında Roma ile Bodo-Glimt karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve İtalyan ekibi ikinci maçta da zayıf rakibini mağlup edemedi.
Karşılaşmada 45. dakikada Solbakken'in golüyle Bodo-Glimt ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı. İkinci yarıda oyuna dengeyi getirmek isteyen Roma, 54'de El Shaarawy'nin golüyle 1-1'i yakaladı. 65'de Botheim bir kez daha Bodo-Glimt'i öne geçirirken 84'te Ibanez maça yeniden dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, ilk maçta 6-1'lik tarihi yenilgi aldığı Norveç ekibini ikinci maçta da mağlup etmeyi başaramadı.
Bu sonucun ardından Roma 7 puana yükseldi ve rakibini yenerek liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı. Bodo-Glimt ise 8 puana çıkarak zirvedeki yerini korudu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...