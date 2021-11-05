06 Kasım 2021, Cumartesi

KONFERANS LİGİ

Roma 2-2 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Roma evinde Bodo Glimt'e takıldı!

Roma evinde Bodo Glimt’e takıldı!
KONFERANS LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.11.2021

UEFA Konferans Ligi C Grubu 4. hafta maçında Roma ile Bodo Glimt kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadelede, 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi C Grubu maçında Roma ile Bodo-Glimt karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve İtalyan ekibi ikinci maçta da zayıf rakibini mağlup edemedi.

Karşılaşmada 45. dakikada Solbakken'in golüyle Bodo-Glimt ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı. İkinci yarıda oyuna dengeyi getirmek isteyen Roma, 54'de El Shaarawy'nin golüyle 1-1'i yakaladı. 65'de Botheim bir kez daha Bodo-Glimt'i öne geçirirken 84'te Ibanez maça yeniden dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, ilk maçta 6-1'lik tarihi yenilgi aldığı Norveç ekibini ikinci maçta da mağlup etmeyi başaramadı.

Bu sonucun ardından Roma 7 puana yükseldi ve rakibini yenerek liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı. Bodo-Glimt ise 8 puana çıkarak zirvedeki yerini korudu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KONFERANS LİGİ HABERLERİ
İşte Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar! İşte Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!
Conte galibiyetle başladı! Conte galibiyetle başladı!
Roma evinde Bodo Glimt’e takıldı! Roma evinde Bodo Glimt'e takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör