21 Ekim 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Bodo Glimt 6-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Botheim hat-trick yaptı Roma farklı yenildi!

Botheim hat-trick yaptı Roma farklı yenildi!
KONFERANS LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Konferans Ligi C Grubu 3. maçında Bodo Glimt sahasında Roma'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı ve grupta liderliğe yükseldi. Mourinho'nun öğrencileri ise ilk yenilgilerini aldı.

UEFA Konferans Ligi C Grubu maçında Jose Mourinho'nun takımı Roma, deplasmanda Bodo Glimt'e konuk oldu. Mücadeleyi İtalyan temsilcisi 6-1 kaybetti.

Bodo Glimt'e galibiyeti getiren golleri 8. 52. ve 80. dakikalarda Botheim, 20. dakikada Berg, 71'de Solbakken ve 78. dakikada ise Pellegrino kaydetti. Roma'nın tek golü ise 28. dakikada Perez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Norveç temsilcisi 7 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Roma ise 6 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

Vitesse Tottenham'ı devirdi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KONFERANS LİGİ HABERLERİ
Vitesse Tottenham’ı devirdi! Vitesse Tottenham'ı devirdi!
Roma farklı kazandı! Roma farklı kazandı!
Avcı’dan Roma maçı yorumu! Avcı'dan Roma maçı yorumu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör