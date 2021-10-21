Bodo Glimt 6-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Botheim hat-trick yaptı Roma farklı yenildi!

UEFA Konferans Ligi C Grubu 3. maçında Bodo Glimt sahasında Roma'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı ve grupta liderliğe yükseldi. Mourinho'nun öğrencileri ise ilk yenilgilerini aldı.

UEFA Konferans Ligi C Grubu maçında Jose Mourinho'nun takımı Roma, deplasmanda Bodo Glimt'e konuk oldu. Mücadeleyi İtalyan temsilcisi 6-1 kaybetti.

Bodo Glimt'e galibiyeti getiren golleri 8. 52. ve 80. dakikalarda Botheim, 20. dakikada Berg, 71'de Solbakken ve 78. dakikada ise Pellegrino kaydetti. Roma'nın tek golü ise 28. dakikada Perez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Norveç temsilcisi 7 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Roma ise 6 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

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