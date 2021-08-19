20 Ağustos 2021, Cuma

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Trabzonspor maçı canlı | Trabzonspor - Roma maçı izle (Trabzonspor Roma canlı yayın)

Trabzonspor-Roma | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'yı konuk ediyor. Trabzonspor-Roma maçını ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. (TS spor haberleri)

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'yı konuk ediyor. Trabzonspor-Roma maçını ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Nicolas, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov

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