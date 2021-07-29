Sivasspor 1 - 0 Petrocub (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Moldova ekibi Petrocub'ı konuk etti. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Yiğidolar, ikinci karşılaşmada da Moldova temsilcisini 1-0'la geçerek bir üst tura yükseldi. Sivasspor'un golü Kayode'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği turnuva olan Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, 1-0'ın rövanşında Moldova ekiplerinden Petrocub'u sahasında konuk etti.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Temsilcimize galibiyeti getiren gol 65. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.
Bu skorla Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bir üst tura yükseldi.
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bate Borisov'u eleyen Dinamo Batum ile karşılaşacak.
Temsilcimiz ilk karşılaşmasını 5 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos'ta Sivas'ta oynayacak.
SİVASSPORLU TARAFTARLAR TRİBÜNLERDE
DG Sivasspor ile Petrocub arasında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Moldova temsilcisi Petrocub ile Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede taraftarlar takımını yalnız bırakmadı.
Türkiye'de coronavirüsü önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacağının açıklamasından uzun bir ara sonra taraftarlar tribünde yer aldı. Türkiye'de karşılaşmalarda yüzde 50 kapasite ile tribünlerde taraftar olacağını ifade edilmişti. Yaklaşık 12 bin kadar Sivasspor taraftarı, statta yerini aldı.
Müsabaka öncesinde taraftarlar başta Teknik Direktör Rıza Çalımbay olmak üzere bütün futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.
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