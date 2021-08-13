Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor - Roma maçları ne zaman?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Molde'yi 3-3 biten ilk maçın rövanşında penaltılarla 5-4 geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Bordo mavililier, play-off turunda İtalyanın dev takımlarından Roma ile eşleşti. Taraftarlae maçın oynanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Trabzonspor-Roma Konferans Ligi play-off turu maçları ne zaman? İşte cevabı...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile eşleşen Trabzonspor, ilk maçta 3-3 berabere kaldığı rakibiyle ikinci maçta da 1-1 berabere kaldı. Deplasman golü kuralının kaldırıması nedeniyle uzayan maç seri penaltı atışlarına gitti ve temsilcimiz, rakibini 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile eşleşti. Bordo-mavililierin Roma ile oynayacağı ilk maç 19 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ilerleyen günlerde belli olacak.
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