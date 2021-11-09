10 Kasım 2021, Çarşamba

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Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios Fenerbahçe maçında siftah yaptı!

Kolovetsios siftah yaptı!
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Yukatel Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios, bu sezon ilk golünü sarı-lacivertlilere kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, ligin 12. haftasında İstanbul Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sona eren Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü attı. Fenerbahçe maçında 90 dakika sahada kalan Dimitrios Kolovetsios, müsabakanın 38.dakikasında gol atarak takımını öne geçiren isim oldu. Attığı gol sonrası büyük sevin yaşayan Dimitrios Kolovetsios, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 12 maçta görev yaptı.

Bütün maçlarda 90 dakika forma giyen kaptan Dimitrios Kolovetsios, takımın vazgeçilmez isimlerinin başında yer alıyor.

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