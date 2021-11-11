11 Kasım 2021, Perşembe

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Kayserispor'da Manuel Fernandes kadro dışı! İşte sebebi...

Kayserispor’da Fernandes kadro dışı! İşte sebebi...
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes'in disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldığı açıklandı. Fernandes'in Türkçe bilmesine rağmen konuşmadığını ama Portekizce küfürler ettiğini söyleyen Asbaşkan Çamlı, "Bu futbolcuyu kazanmak için çok uğraştık. Fernandes çok lüks üst düzey bir futbolcu, kendini Kayserispor'un ve futbolcuların üstünde görüyor. Hoca hazırlık maçında Fernandes'i oyundan aldı diye sahadan çıkarken Portekizce küfürler, eleştiriler... Hoca ne yapsın istersiniz?" dedi. | Son dakika spor haberleri

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes'in disiplinsiz davranışları ve Partekizce küfürler etmesinden dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman, Fernandes ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fernandes'in Türkçe bilmesine rağmen konuşmadığını ama Portekizce küfürler ettiğini söyleyen Asbaşkan Çamlı, "Bu futbolcuyu kazanmak için çok uğraştık. Fernandes çok lüks üst düzey bir futbolcu, kendini Kayserispor'un ve futbolcuların üstünde görüyor. Hoca hazırlık maçında Fernandes'i oyundan aldı diye sahadan çıkarken Portekizce küfürler, eleştiriler... Hoca ne yapsın istersiniz?" dedi.
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