03 Haziran 2021, Perşembe
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Kayserispor Uğur Demirok'un opsiyonunu kullandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, devre arasında kiraladığı Uğur Demirok'un opsiyonunu kullandı ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri
2021-2022 sezonunda yoluna Süper Ligde devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor sözleşmesi biten Uğur Demirok'un sözleşmesinde opsiyon hakkını kullanıldı. 2 sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek olan tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok, tatilde boş durmuyor. Geçen sezon devre arasında Konyaspor'dan kadroya dahil edilen ve 16 maça çıkan Demirok 1 gol kaydetti.
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