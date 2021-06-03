03 Haziran 2021, Perşembe

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Kayserispor Uğur Demirok'un opsiyonunu kullandı

Kayserispor Uğur'un opsiyonunu kullandı
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

ekiplerinden , devre arasında kiraladığı 'un opsiyonunu kullandı ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

2021-2022 sezonunda yoluna Süper Ligde devam edecek olan sözleşmesi biten 'un sözleşmesinde opsiyon hakkını kullanıldı. 2 sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek olan tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok, tatilde boş durmuyor. Geçen sezon devre arasında 'dan kadroya dahil edilen ve 16 maça çıkan Demirok 1 gol kaydetti.

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