Son dakika spor haberi: Eski Beşiktaşlı Ali Naibi Kayserispor'la anlaştı!
2015-2020 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Direktörlüğü görevinde çalışan Ali Naibi, Kayserispor ile anlaştı. Kayserispor'un resmi sosyal medya hesabından 3 yıllık anlaşma yapıldığı kamuoyuna duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta Futbol Direktörlüğü görevinde çalışan Ali Naibi, Kayserispor ile anlaştı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamaya göre,"2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen, bu dönemde 2 Süper Lig Şampiyonluğu bulunan Ali Naibi ile Kulübümüz, Başkanımız Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla üç senelik sözleşme imzalamıştır" denildi.
ALİ NAİBİ KİMDİR?
1984 yılında İstanbul'da doğan Ali Naibi İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri'nde lisans eğitimini bitirdikten sonra 2012 yılında futbol dünyasına adım atan Ali Naibi, 2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenmiş olup kariyerinde 2 Süper Lig Şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali gibi önemli başarılara imza atmıştır.
2017 yılında TFF'nin düzenlediği Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nı başarıyla tamamlayan Ali Naibi, 2019 yılında Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Müsabakalar Çalışma Grubu'nda görev almıştır.
İşte Kayserispor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
📢 Hoş geldin Ali Naibi— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) May 29, 2021
🖋 2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen, bu dönemde 2 Süper Lig Şampiyonluğu bulunan Ali Naibi ile Kulübümüz, Başkanımız Berna GÖZBAŞI'nın da katılımıyla üç senelik sözleşme imzalamıştır.
🔗 https://t.co/SIxMy6FfSU pic.twitter.com/VRaFU7hqj8
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig