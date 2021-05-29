Son dakika spor haberi: Eski Beşiktaşlı Ali Naibi Kayserispor'la anlaştı!

2015-2020 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Direktörlüğü görevinde çalışan Ali Naibi, Kayserispor ile anlaştı. Kayserispor'un resmi sosyal medya hesabından 3 yıllık anlaşma yapıldığı kamuoyuna duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta Futbol Direktörlüğü görevinde çalışan Ali Naibi, Kayserispor ile anlaştı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamaya göre,"2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen, bu dönemde 2 Süper Lig Şampiyonluğu bulunan Ali Naibi ile Kulübümüz, Başkanımız Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla üç senelik sözleşme imzalamıştır" denildi.

ALİ NAİBİ KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Ali Naibi İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri'nde lisans eğitimini bitirdikten sonra 2012 yılında futbol dünyasına adım atan Ali Naibi, 2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenmiş olup kariyerinde 2 Süper Lig Şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali gibi önemli başarılara imza atmıştır.

2017 yılında TFF'nin düzenlediği Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nı başarıyla tamamlayan Ali Naibi, 2019 yılında Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Müsabakalar Çalışma Grubu'nda görev almıştır.

İşte Kayserispor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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