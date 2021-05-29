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KAYSERİSPOR

Son dakika spor haberi: Eski Beşiktaşlı Ali Naibi Kayserispor'la anlaştı!

Eski Beşiktaşlı Ali Naibi Kayserispor'la anlaştı!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

2015-2020 yılları arasında 'ta Futbol Direktörlüğü görevinde çalışan , ile anlaştı. Kayserispor'un resmi sosyal medya hesabından 3 yıllık anlaşma yapıldığı kamuoyuna duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Geçmiş yıllarda 'ta Futbol Direktörlüğü görevinde çalışan , ile anlaştı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamaya göre,"2015-2020 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen, bu dönemde 2 Şampiyonluğu bulunan Ali Naibi ile Kulübümüz, Başkanımız 'nın da katılımıyla üç senelik sözleşme imzalamıştır" denildi.

ALİ NAİBİ KİMDİR?

1984 yılında 'da doğan Ali Naibi İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Yönetim Bilimleri'nde lisans eğitimini bitirdikten sonra 2012 yılında futbol dünyasına adım atan Ali Naibi, 2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenmiş olup kariyerinde 2 Süper Lig Şampiyonluğu, , UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali gibi önemli başarılara imza atmıştır.

2017 yılında 'nin düzenlediği Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nı başarıyla tamamlayan Ali Naibi, 2019 yılında (ECA) Müsabakalar Çalışma Grubu'nda görev almıştır.

İşte Kayserispor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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