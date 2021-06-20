Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna damga vuran ismlerden olan Doğan Alemdar'ın yeni adresi belli oldu. Adı, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan 18 yaşındaki genç file bekçisi Fransız takımlarında Lyon ile anlaşmaya vardı. Doğan için Lyon takımı, Kayserispor'a 3.5 milyon euro teklif edildi.

Kayseri yerel basında yer alan habere göre, bu sezon 28 karşılaşmada görev alan Doğan Alemdar 'ın Fransız devi Lyon 'un ile anlaştığı iddia edildi.

Lung ve İsmail'in sakatlandığı sezonda 3. kaleci olarak bulduğu şansı çok iyi değerlendirip harika bir sezon geçiren genç file bekçisine Lyon talip olmuştu. Sezon içerisinde yakından takip edilen Doğan için kulübe 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif geldi. Adı Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımla anılan 19 yaşındaki kalecinin de kariyerine yurtdışında devam etmek istediği de biliniyordu. Oyucunun da istediğini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, Lyon ile söz kesti.

Kayserispor yönetimi, ekonomik açıdan da rahatlamak adına 3.5 milyon Euro'ya teklifi kabul etti. Transferin bir hafta içinde resmen duyurulması bekleniyor.





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