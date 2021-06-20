20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberleri: Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Doğan Alemdar Olympique Lyon ile anlaştı

Süper Lig devleri istiyordu! İşte Doğan'ın yeni takımı...
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika transfer haberleri: 'de 2020-2021 sezonuna damga vuran ismlerden olan 'ın yeni adresi belli oldu. Adı, ve ile de anılan 18 yaşındaki genç file bekçisi takımlarında ile anlaşmaya vardı. Doğan için Lyon takımı, 'a 3.5 milyon euro teklif edildi.

yerel basında yer alan habere göre, bu sezon 28 karşılaşmada görev alan 'ın devi 'un ile anlaştığı iddia edildi.

ve İsmail'in sakatlandığı sezonda 3. kaleci olarak bulduğu şansı çok iyi değerlendirip harika bir sezon geçiren genç file bekçisine Lyon talip olmuştu. Sezon içerisinde yakından takip edilen Doğan için kulübe 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif geldi. Adı ve 'dan birçok takımla anılan 19 yaşındaki kalecinin de kariyerine yurtdışında devam etmek istediği de biliniyordu. Oyucunun da istediğini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, Lyon ile söz kesti.

yönetimi, ekonomik açıdan da rahatlamak adına 3.5 milyon Euro'ya teklifi kabul etti. Transferin bir hafta içinde resmen duyurulması bekleniyor.

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