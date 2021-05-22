22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 17.sırada tamamlayan Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar için istenilen bonservis ücreti belli oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Doğan Alemdar'ın bonservis bedelini 4 Milyon Avro olarak belirlendi. Kaleci Doğan Alemdar için henüz resmi bir teklif gelmezken yurt dışından bazı takımlar ile temas kurulduğu ifade ediliyor.
31 Mayıs 2022 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar geride kalan sezon 29 Süper Lig maçında görev yaptı. Kalesinde 35 gol gören Doğan, 9 maçı da gol yemeden noktaladı.
Kayserispor Doğan Alemdar'ın bonservis bedelini belirledi!
Son dakika spor haberleri: Kayserispor'da göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Doğan Alemdar için kulübü bonservis bedelini belirledi. Genç kaleci için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edilmişti. İşte detaylar...
Kayserispor kulübü, kaleci Doğan Alemdar için 4 Milyon Avro bonservis bedeli belirledi.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 17.sırada tamamlayan Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar için istenilen bonservis ücreti belli oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Doğan Alemdar'ın bonservis bedelini 4 Milyon Avro olarak belirlendi. Kaleci Doğan Alemdar için henüz resmi bir teklif gelmezken yurt dışından bazı takımlar ile temas kurulduğu ifade ediliyor.
31 Mayıs 2022 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar geride kalan sezon 29 Süper Lig maçında görev yaptı. Kalesinde 35 gol gören Doğan, 9 maçı da gol yemeden noktaladı.
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