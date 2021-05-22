22 Mayıs 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Doğan Alemdar'ın bonservis bedelini belirledi!

Doğan Alemdar'ın bonservis bedeli belli oldu!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'da göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen için kulübü bonservis bedelini belirledi. Genç kaleci için ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edilmişti. İşte detaylar...

kulübü, kaleci için 4 Milyon Avro bonservis bedeli belirledi.

-2021 futbol sezonunu 17.sırada tamamlayan Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar için istenilen bonservis ücreti belli oldu. Kayserispor Başkanı , kaleci Doğan Alemdar'ın bonservis bedelini 4 Milyon Avro olarak belirlendi. Kaleci Doğan Alemdar için henüz resmi bir teklif gelmezken yurt dışından bazı takımlar ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

31 Mayıs 2022 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar geride kalan sezon 29 maçında görev yaptı. Kalesinde 35 gol gören Doğan, 9 maçı da gol yemeden noktaladı.
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