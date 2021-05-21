21 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Doğan Alemdar için devreye girdi!

Yalçın'dan flaş istek! F.Bahçe'de talip olmuştu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'i şampiyon tamamlayan 'tan yeni sezon öncesi flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar 'da çok iyi performans sergileyen için harekete geçti. ( haberleri)

Hes Kablo 'un genç kalecisi , ligin 12'nci haftasında takımın birinci kalecisi ve ikinci kalecisi 'nin sakatlanmasının ardından kaleyi devraldı. Oynadığı ilk maçtan itibaren iyi performans sergileyen genç eldiven, 2 maç dışında lig sona erene kadar takımın kalesini korudu. Bu sezon 29 maçta forma giyen Doğan Alemdar, 2'si penaltı olmak üzere 90 kurtarış yaparken, kalesinde 35 gol gördü. Sarı kırmızılı takımın kalecisi 9 maçta ise, kalesini gole kapadı. Doğan'ın başarılı performansı, ve 'nin dikkatini çekti. İki ezeli rakibin Kayserisporlu yöneticileri arayarak genç eldivenin durumunu sordukları öğrenildi. Doğan Alemdar'ın takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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