13 Mart 2021, Cumartesi
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Kayserispor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk edecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Hafta içinde Belhanda'nın sözleşmesini fesherek gündeme oturan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında sahaya çıkıyor. Bu mücadelenin VAR'ı da belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, Kayserispor-Galatasaray maçının Video Asistan Hakem'i Arda Kardeşler oldu. AVAR'da ise Erdinç Sezertam görev yapacak.
Daha önce yapılan açıklamada karşılaşmanın orta hakemi Halis Özkahya olarak duyurulmuştu.
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