13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Kayserispor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Kayseri-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda 'a konuk edecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Hafta içinde Belhanda'nın sözleşmesini fesherek gündeme oturan Galatasaray, deplasmanında sahaya çıkıyor. Bu mücadelenin VAR'ı da belli oldu.

'nun () resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, Kayserispor-Galatasaray maçının Video Asistan Hakem'i Arda Kardeşler oldu. AVAR'da ise Erdinç Sezertam görev yapacak.

Daha önce yapılan açıklamada karşılaşmanın orta hakemi olarak duyurulmuştu.

Belözoğlu'nun gözdesine Terim kancası! G.Saray harekete geçti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Belözoğlu'nun gözdesine Terim kancası! G.Saray harekete geçti Belözoğlu'nun gözdesine Terim kancası! G.Saray harekete geçti
Cimbom'dan o yıldıza da ceza! Belhanda ve eleştiri... Cimbom'dan o yıldıza da ceza! Belhanda ve eleştiri...
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ