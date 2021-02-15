16 Şubat 2021, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan hakem kararlarına tepki

Berna Gözbaşı'dan hakem kararlarına tepki
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Başkanı , 'in 25. hafta karşılaşmasında berabere kaldıkları maçında verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm otoriteler VAR'a gitmeden iptal edilen net golümüz ve verilmeyen penaltımızı konuşurken, gece rahat uyuyabildiniz mi? Emek hırsızlığı sadece bizi bitirmez. Geçen sene düşürüldüğümüz maçta da VAR'da olan kişiyi ne sahada ne VAR'da istemiyor. Artık yeter." ifadelerini kullandı.

Başkanı da yaptığı yazılı açıklamada, HES Kablo - karşılaşmasında, Kayserispor'un golünün iptal edilmesini eleştirdi.

Sarı-kırmızılı takımın attığı golün haksız şekilde iptal edildiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gönlümüzün arzu ettiği şekilde süreç devam etmeyebilir. Puan ve yer açısından daha yukarıyı arzu edebiliriz ama gözlemlediğimiz hakemlerimizin yaklaşımları, VAR denilen 'herkese var, bize yok' mantığındaki bakış açıları bizleri huzursuz etmeye, rahatsız etmeye başlıyor. Burada bir alın teri, bir emek, Kayseri'nin temsili var. Kayserimizin bu hakkının korunması bağlamında çok değerli federasyon başkanımızdan, başkanımızdan Kayseri'nin göz ardı edilmemesi beklentisindeyiz. Ekstra bir beklenti değil, mağdur edilmeden, hakkının korunması bağlamında Kayseri'nin önemsenmesini bekliyoruz. 'da parlayan yıldız olan şehrimizin takımının da haklarının korunması konusunda daha dikkatli olunmasını istiyoruz."

Kayseri'de kazanan çıkmadı! haberin devamı



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