02 Eylül 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kayserispor'da Covid-19 şoku
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.

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