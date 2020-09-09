09 Eylül 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor golcü alacak

Kayserispor golcü alacak
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2020

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Geçen sezon kadromuzda bulunan birçok oyuncu ile yeni sezonda bir arada olmayacağız. Onların yerine önemli transferler yaptık." dedi.

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Geçen sezon kadromuzda bulunan birçok oyuncu ile yeni sezonda bir arada olmayacağız. Onların yerine önemli transferler yaptık. Son bir transfer de forvet hattına yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hafta sonuna kadar bitirebiliriz" ded
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor tek golle kazandı Kayserispor tek golle kazandı
Lennon'un alacağı ücret belli oldu! Lennon'un alacağı ücret belli oldu!
Kayserispor Aaron Lennon'u resmen açıkladı Kayserispor Aaron Lennon'u resmen açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör