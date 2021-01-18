Uğur Demirok Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor, devre arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Demirok ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu, sezon sonuna kadar kendisini Kayserisporlu yapan sözleşmeye imza attı.

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