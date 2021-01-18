18 Ocak 2021, Pazartesi

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'in 20. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada görev alacak hakemler şunlar:

19 Ocak Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Burak Şeker

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20 Ocak Çarşamba:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Halis Özkahya

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21 Ocak Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Mete Kalkavan

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu


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