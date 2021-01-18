Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. hafta, oynanan 2 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Atakaş Hatayspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0'la geçti. Diğer mücadelede ise Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u geri düştüğü maçta 4-1 mağlup etti. Günün son karşılaşmasında ise Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'la geçti. İşte güncel puan durumu...