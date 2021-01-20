20 Ocak 2021, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Ramazan Civelek'i transfer ettiğini açıkladı!

Kayserispor Ramazan Civelek'i açıkladı!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

ekibi , 'ün 24 yaşındaki futbolcusu 'i transfer ettiğini duyurdu. Ramazan Civelek 2,5 yıl Kayserispor formasını giyecek.

tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz defans oyuncusu ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Ramazan Civelek'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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