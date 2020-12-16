16 Aralık 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı

Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı!
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

ekiplerinden , ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, son maçı tribünden seyretmişti.

'da flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon büyük umutlar beslenen ancak hayal kırıklığına neden olan futbolculardan ile ipler koptu. Önce takım kaptanlığı elinden alınan, sonrasında yedek bırakılan, Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesinin fesih edilmesi kararı alındı.

Kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile görüşen Hasan Hüseyin Acar ile anlaşıldı. Alacağına karşılık bonservisi verilecek olan futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını böyle değerlendirdi! haberin devamı

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