Kayserispor Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı

Hes Kablo Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon büyük umutlar beslenen ancak hayal kırıklığına neden olan futbolculardan Hasan Hüseyin Acar ile ipler koptu. Önce takım kaptanlığı elinden alınan, sonrasında yedek bırakılan, Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesinin fesih edilmesi kararı alındı.

Kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile görüşen Hasan Hüseyin Acar ile anlaşıldı. Alacağına karşılık bonservisi verilecek olan futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

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