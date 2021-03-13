13 Mart 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kayserispor'da 6 eksik! Galatasaray maçı...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Hes Kablo Kayserispor'da 6 futbolcu bu maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 30. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 6 futbolcu sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları devam eden Gustavo Campanharo, Denis Alibec, Anton Maglica, Nehuen Mario Paz, Ömer Uzun ve maç eksiği bulunan Silviu Lung Galatasaray maçında takımdaki yerini alamayacaklar. Miguel Lopes'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak. Ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ile Muğdat Çelik de yine maç kadrosunda olmayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague