13 Mart 2021, Cumartesi

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Kayserispor'da 6 eksik! Galatasaray maçı...

Kayserispor'da 6 eksik! G.Saray maçı...
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

Spor Toto 'in 30. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak Hes Kablo 'da 6 futbolcu bu maçta forma giyemeyecek.

'in 30. haftasında evinde ile karşılaşacak olan Hes Kablo 'da 6 futbolcu sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları devam eden Gustavo Campanharo, Denis Alibec, Anton Maglica, Nehuen Mario Paz, Ömer Uzun ve maç eksiği bulunan Silviu Lung Galatasaray maçında takımdaki yerini alamayacaklar. Miguel Lopes'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak. Ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ile Muğdat Çelik de yine maç kadrosunda olmayacak.

Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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