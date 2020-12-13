13 Aralık 2020, Pazar

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Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını böyle değerlendirdi!

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmayınca, iki takım 1'er puana razı oldu ve sahadan 0-0 berabere ayrıldı. Maçın ardından deneyimli spor yazarları müsabakayı değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 09:44
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Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını böyle değerlendirdi!

REHA KAPSAL - HEDEFSİZLİK

Trabzonspor'un öyle bir saha içi görüntüsü var ki sanki oyuncular ilk defa bir araya gelmiş. Kimse kimseyi tanımıyor, hiçbir oyuncu birbirinin özelliğini bilmiyor.Bağlantıları yok, uyumları kötü, coşkusu, isteksiz... Sanki mecburiyetten sahaya çıkmış gibiler. Amaçsız ve gayesizce oynanan bir oyun ve maalesef kötü bir oyuncu performansı var.

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Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını böyle değerlendirdi!

Bordo-mavililerin bu sezonki en büyük hatası; geçen sene başta Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme olmak üzere yapılan transferler ve başarılı planlama ile ne kadar övgü aldılarsa, bu sene tam tezat, plansız, Trabzonspor'da oynama kalitesi ve yeteneği olmayan isimler alındı. Saha içine tavır koyan, oyun karakteri koyan bir futbolcu topluluğundan uzak olunca oyun ve performans anlamında işlerin büyük sıkıntı yarattığı net bir şekilde ortada.

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Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını böyle değerlendirdi!

Gidenlerle gelenler arasında ciddi bir seviye farkı var. Bu da direkt saha içi oyununa olumsuz etki ettiği gibi aynı zamanda kadro derinliğini de yok etmiş gibi. Giren de çıkan da Trabzonspor'da forma giyme seviyesinden uzak olunca hem takımdaki seviye düştü hem de rekabet de oluşmuyor.

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Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını böyle değerlendirdi!

Savunmanın iki kenar bekinden Pereira yaşlı ve yetersiz. Marlon'un ise ne hücum ne savunmada yeterliliği var. Savruk bir sol bek. Orta sahada Baker, Chelsea'de 5 sezonda 7 kez kiralanıyorsa ve Trabzonspor'da orta sahayı organize etsin diye alınmışsa başta zaten hata yapılmış.

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Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını böyle değerlendirdi!

Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ile beraber performansları geriye giderek, bildikleri oyunu da unuttular. İkisi de hem güçsüz hem güvensizler. Bilal'in oyun bilgisi ve tekniği çok zayıf. Diabate top ayağındayken kısa alanda var. Rakibi tehdit edecek beceri ve kalitesi eksik.

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