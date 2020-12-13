Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını böyle değerlendirdi!

Bordo-mavililerin bu sezonki en büyük hatası; geçen sene başta Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme olmak üzere yapılan transferler ve başarılı planlama ile ne kadar övgü aldılarsa, bu sene tam tezat, plansız, Trabzonspor'da oynama kalitesi ve yeteneği olmayan isimler alındı. Saha içine tavır koyan, oyun karakteri koyan bir futbolcu topluluğundan uzak olunca oyun ve performans anlamında işlerin büyük sıkıntı yarattığı net bir şekilde ortada.