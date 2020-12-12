Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak üst üste 2. beraberliğini aldı.

Süper Lig'in 12. haftasınad Hesk Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, golsüz berabere kalarak puanları paylaştı. Bordo-mavililer, bu sonuçla Sivasspor maçının ardından Kayserispor ile de berabere kalarak Abdullah Avcı yönetiminde üst üste 2. beraberliğini aldı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 14'e çıkararak 12. sırada yer aldı. Puanını 10'a yükselten Kayserispor ise 17. sırada kendine yer buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.



10'uncu dakikada ev sahibi ekip, ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Fernandes'in doğrudan kaleye gönderdi topa Uğurcan topun sahibi oldu.



13'üncü dakikada Baker'in kullandığı kornerde Hugo kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.



23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bilal ortasını yaptı. Ekuban'ın kafa vuruşunu kaleci Doğan kurtardı.



45'inci dakikada Aziz Behich'in ceza sahası içine girerek çektiği şutta top auta gitti.



65'inci dakikada Aziz Behic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.



78'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Lopes, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

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