11 Aralık 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesi corona virüsü vakası! 1 futbolcunun testi pozitif

Kayserispor'da bir futbolcunun testi pozitif!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 11.12.2020

'in 12. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak , sosyal medya hesabından bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekiplerinden 'da 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor maçı öncesi fşok bir gelişme yaşandı. ekibi, Twitter hesabından bir futbolcunun yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir. Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcumuzun yeni yapılan testi negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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