Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor, sosyal medya hesabından bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor maçı öncesi fşok bir gelişme yaşandı. Kayseri ekibi, Twitter hesabından bir futbolcunun yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir. Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcumuzun yeni yapılan testi negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

DİĞER