Kayserispor 5 kez galibiyeti kaçırdı

Süper Lig ekibi Hes kablo Kayserispor, bu sezon 5 kez öne geçtiği maçı kazanamadı.

Süper Lig'in 27.haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, bu sezon 5.kez öne geçtiği müsabakada skor üstünlüğünü koruyamadı.



Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı Galatasaray ve Denizlispor, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı Antalyaspor ve Ankaragücü müsabakalarında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında da skor üstünlüğünü koruyamadı.



Hes Kablo Kayserispor'un öne geçip de kazanamadığı müsabakalar şunlar:



3.HAFTA Kayserispor-Galatasaray 2-3

5.HAFTA Kayserispor-Denizlispor 1-1

19.HAFTA Kayserispor-Ankaragücü 1-1

21.HAFTA Kayserispor-Antalyaspor 2-2

27.HAFTA Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

DİĞER