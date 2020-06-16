16 Haziran 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor 5 kez galibiyeti kaçırdı

Kayserispor 5 kez galibiyeti kaçırdı
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

ekibi Hes kablo , bu sezon 5 kez öne geçtiği maçı kazanamadı.

'in 27.haftasında deplasmanda 'ye mağlup olan Hes Kablo , bu sezon 5.kez öne geçtiği müsabakada skor üstünlüğünü koruyamadı.

Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı Galatasaray ve Denizlispor, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı Antalyaspor ve Ankaragücü müsabakalarında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında da skor üstünlüğünü koruyamadı.

Hes Kablo Kayserispor'un öne geçip de kazanamadığı müsabakalar şunlar:

3.HAFTA Kayserispor-Galatasaray 2-3
5.HAFTA Kayserispor-Denizlispor 1-1
19.HAFTA Kayserispor-Ankaragücü 1-1
21.HAFTA Kayserispor-Antalyaspor 2-2
27.HAFTA Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

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