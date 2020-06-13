13 Haziran 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Prosinecki: Söyleyecek bir şey yok

Prosinecki: Söyleyecek bir şey yok
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.06.2020

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, yayıncı kuruluşa güçlü rakipleri karşısında kaçırdıkları galibiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmada son 5 dakikada maçı verdiklerini belirtip, şaşkınlığını gizleyemeyen Hırvat hoca, "Söyleyecek çok bir şey yok. Böyle bir maç sonrası insan ne diyeceğini gerçekten bilemiyor. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde 1 kişi fazla oynadık, öne geçtik, müsabakayı bitirecek, 2-3 olacak çok net fırsatları bulduk ama beceriksiz bir şekilde kaçırdık bunları. Penaltıyla 1-1 olunca bir şekilde dönüp topu yine verdik 'ye ve Gustavo uzak mesafeden fantastik bir gol attı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, son 5 dakikada maçı verdik" değerlendirmesinde bulundu.

10 kişi Fenerbahçe iki dakikada hayata döndü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
10 kişi Fenerbahçe iki dakikada hayata döndü! 10 kişi Fenerbahçe iki dakikada hayata döndü!
Kayseri'de F.Bahçe maçına özel organizasyon Kayseri'de F.Bahçe maçına özel organizasyon
Süper Lig ekibinden flaş hamle! Tesislerde kır düğünü Süper Lig ekibinden flaş hamle! Tesislerde kır düğünü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör