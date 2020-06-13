Prosinecki: Söyleyecek bir şey yok

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, yayıncı kuruluşa güçlü rakipleri Fenerbahçe karşısında kaçırdıkları galibiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmada son 5 dakikada maçı verdiklerini belirtip, şaşkınlığını gizleyemeyen Hırvat hoca, "Söyleyecek çok bir şey yok. Böyle bir maç sonrası insan ne diyeceğini gerçekten bilemiyor. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde 1 kişi fazla oynadık, öne geçtik, müsabakayı bitirecek, 2-3 olacak çok net fırsatları bulduk ama beceriksiz bir şekilde kaçırdık bunları. Penaltıyla 1-1 olunca bir şekilde dönüp topu yine verdik Fenerbahçe'ye ve Gustavo uzak mesafeden fantastik bir gol attı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, son 5 dakikada maçı verdik" değerlendirmesinde bulundu.

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