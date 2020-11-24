Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası Muğdat Çelik: Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelede kırmızı kart gören Galatasaray'ın eski oyuncusu Muğdat Çelik eleştirilerin hedefi oldu. Çelik, "Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Konuk ekipte karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahası içerisinde elle oynadığı pozisyon sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve penaltıya sebebiyet veren eski Galatasaraylı Muğdat Çelik, eleştirilerin odak noktası oldu.
Mücadelenin ardından konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Çelik, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor" dedi.
Pozisyonu anlatan tecrübeli futbolcu, "Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu." şeklinde konuştu.
"JAILSON'U KOVALADIĞIMIZ İÇİN OLUYOR BUNLAR"
Galatasaray'da oynadığı dönemde Fenerbahçe derbisinde Jailson ile arasında yaşanan münakaşa nedeniyle algı yapıldığını vurgulayan Muğdat Çelik, "Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." ifadelerini kullandı.
HOCASINDAN DESTEK
Maç sonu yaptığı açıklamada Muğdat'a destek çıkan Kayserispor Teknik Direktör Samet Aybaba, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları