Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası flaş yorum! "Galatasaray 11'i seviyesinde değil"

Büyük maçlarda devleşen Lung tek başına Galatasaray ataklarına resmen kafa tuttu. Kayserispor'un top yapmayı bırakın koşacak hali yoktu. Galatasaray pas oyununda maça öyle bir ağırlık koydu ki; Kayserisporlu oyuncular sadece gol yememek için direndi ve çok adamla derin bir savunma yaptı.