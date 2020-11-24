24 Kasım 2020, Salı

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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası flaş yorum! "Galatasaray 11'i seviyesinde değil"

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdiler. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:03
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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray 11'i seviyesinde değil

LEVENT TÜZEMEN - KAZA

Galatasaray sezon rekorunu kıracağı pozisyonları ilk 45'te Kayserispor'a karşı buldu. Maçı izlemeyenlere ekranı durdurup "Bu pozisyonda ne oldu?" diye sorsak çoğunluğun cevabı "Gol" olur.. Emre Akbaba'nın karşı karşıya kaldığı pozisyon ile Donk'un direkten dönen kafa vuruşu hariç Galatasaray'ın Feghouli, Emre Kılınç ve Diagne ile girdiği pozisyonlarını hepsini Lung kurtardı.

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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray 11'i seviyesinde değil

Büyük maçlarda devleşen Lung tek başına Galatasaray ataklarına resmen kafa tuttu. Kayserispor'un top yapmayı bırakın koşacak hali yoktu. Galatasaray pas oyununda maça öyle bir ağırlık koydu ki; Kayserisporlu oyuncular sadece gol yememek için direndi ve çok adamla derin bir savunma yaptı.

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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray 11'i seviyesinde değil

Emre Akbaba'nın oynamadığı sürede bazı yetenekleri körelmiş. 10'uncu dakikada Donk'un savunma arkasına attığı müthiş pası Akbaba düzelttikten sonra topu Lung'un üstünden aşırtmayı düşünseydi golü atardı ama tereddüt edince pozisyonu öldürdü.

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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray 11'i seviyesinde değil

Sarrachi "Atom karınca" havasında değildi ve alışagelmiş etkili ortalarını yapamadı. Oğulcan kendini sorgulamalı çünkü maç boyu ürkek, tedirgin ve etkisizdi. Feghouli arkadaşlarını lider gibi yönetti, pozisyona girdi, etkili paslar attı, oyunun yönünü değiştirdi.

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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray 11'i seviyesinde değil

Galatasaray'ın çok üstün oynadığı bir maçta golün penaltıyla gelmesi ilginçti. Muğdat'ın ceza alanı içinde Linnes'e kontrolsüz yaptığı faulü eğer VAR olmasaydı gözden kaçardı. Linnes'in çalışkanlığına baktığımızda performans olarak Omar'ın önünde olduğunu söylemek gerekir.

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