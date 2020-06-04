04 Haziran 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan flaş hamle! Tesislerde kır düğünü

Süper Lig ekibinden flaş hamle! Tesislerde kır düğünü
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

'de son sırada bulunan , maddi olarak da zor günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı takım, ve 'nun bonservisleri için 'e taksidini ödeyemezse transfer yasağı cezası alacak. Bu kapsamda Kayserispor yönetimi, flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar...

Hes Kablo , Pandemi sürecinde yasakları fırsata çevirmek istiyor. Mart ayından bu yana Türkiye'de de görülen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yüzbinlerce insanın da ölümle mücadele etmesine neden olan corona virüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında yasaklanan düğün merasimleri ile ilgili Kayserispor kulübü gelir sağlayacak bir fikir üretti. Kapalı alanlarda toplu halde düğünlerin halen yasak olduğu Türkiye'de, açık havada kır düğünü konseptinde Pandemi kurallarına uygun şekilde nişan ve düğün merasimlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Sarı Kırmızılı kulüp yönetimi, Kayserispor tesislerinde kır düğünü organizasyonu yapılmasına karar verdi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı , "Düğün organizasyon işlerinin içerisinde olan Asbaşkanımız Mustafa Tokgöz ile de konuştuk. Tesislerimizde pandemi kurallarına uygun kır düğünü yapılabilir. Sosyal mesafelere uygun bir şekilde açık havada, Kayserispor tesislerinde kır düğünü gerçekleştirilebilir. Kır düğünü yapmak isteyen vatandaşlarımızı bekleriz. Böylelikle kulübümüze de şu süreçte önemli bir gelir elde edilebilir" dedi.

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