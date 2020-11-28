Son dakika: Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması! 2 futbolcunun testi pozitif

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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