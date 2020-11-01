Son dakika: Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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