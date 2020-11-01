01 Kasım 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Son dakika: Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Son dakika haberi... ekiplerinden , Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

ekiplerinden , Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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