İyi başlamadık ama iyi bitecek

Kayseri'nin genç sol beki Yasir Subaşı, ligler devam ederse kalan 8 maçta en iyi şekilde mücadele edip kümede kalma sözü verdi.

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Kayseri'nin genç sol beki Yasir Subaşı, ligler devam ederse kalan 8 maçta en iyi şekilde mücadele edip kümede kalma sözü verdi. 24 yaşındaki futbolcu, "Ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. İyi başlamadık ama iyi bitireceğimize inanıyorum. Sonuna kadar mücadele ederek ligde kalmak istiyoruz" dedi.