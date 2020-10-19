19 Ekim 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı

Kayserispor'da 1 futbolcunun testi pozitif!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.10.2020

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle tak��mdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.

Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Berna Gözbaşı ve ailesine çirkin saldırı Berna Gözbaşı ve ailesine çirkin saldırı
Sivasspor deplasmanda güldü Sivasspor deplasmanda güldü
Süper Lig ekibinde corona şoku! Süper Lig ekibinde corona şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör