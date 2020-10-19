Kayserispor'da 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle tak��mdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.

Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





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