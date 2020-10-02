02 Ekim 2020, Cuma

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Deniz Alibec Kayserispor'da

Kayserispor'a Rumen forvet
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

ekiplerinden Hes Kablo , Romanya'nın takımında forma giyen Rumen golcü 'i renklerine bağladı.

Kulübün hesabından yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın takımında forma giyen 29 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı da sosyal medya hesabından, "Her şey için. Büyük Kayserispor camiası ne derse o. Son transferlerimize hepinizin beklediği forveti de dahil ettik. Romanya 'nın forveti Denis Alibec, gollerini artık bizim için atacak. Güçlüydük, daha güçlü olduk, Ankaragücü maçında başarılar." paylaşımında bulundu.

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