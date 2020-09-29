Son dakika transfer haberi: Manuel Fernandes Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı. Kayseri ekibi ayrıca Başakşehir forması giyen Aziz Behich ile de kiralık olarak anlaştı. Son dakika transfer haberleri...

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı takım, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı.

BERNA GÖZBAŞI: FERNANDES İLE ANLAŞTIK

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Manuel Fernandes ile resmen anlaştıklarını söyleyerek, "Fernandes'le 2 yıllık sözleşme yaptık, 2'nci yılda bazı şartlar var. inşallah takımımıza hayırlı olur. Kendisiyle bizzat görüştüm, durumu anlattım. Bu sene daha iyi olmak istediğimizi söyledim. Portekiz'deki bağlantılarımı da kullandım. Portekiz'de çok çevrem var. Anlaştık, geliyor" ifadelerini kullandı.



AZIZ BEHICH DE TAMAM



Başkan Berna Gözbaşı ayrıca sol bek pozisyonu için de Aziz Behich ile el sıkıştıklarını belirtti. Gözbaşı, "Sol bek için ise Aziz Behich ile de kiralık olarak anlaştık. O da katkıda bulunacak. Aziz'le orayı tamamlamış olduk. Santrfor arayışımız da devam ediyor, 3-4 güne de onu da tamamlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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