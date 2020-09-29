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Son dakika transfer haberi: Manuel Fernandes Kayserispor'da

Fernandes Türkiye'ye döndü! Başkan transferi açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

ekiplerinden Hes Kablo , bir dönem ülkemizde forması da giyen Portekizli futbolcu ile anlaşma sağladı. Kayseri ekibi ayrıca Başakşehir forması giyen Aziz Behich ile de kiralık olarak anlaştı. Son dakika haberleri...

Yaz döneminin bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını sürdüren , transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı takım, 2011-2014 yılları arasında forması giyen Portekizli oyuncu ile anlaşma sağladı.

BERNA GÖZBAŞI: FERNANDES İLE ANLAŞTIK

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Manuel Fernandes ile resmen anlaştıklarını söyleyerek, "Fernandes'le 2 yıllık sözleşme yaptık, 2'nci yılda bazı şartlar var. inşallah takımımıza hayırlı olur. Kendisiyle bizzat görüştüm, durumu anlattım. Bu sene daha iyi olmak istediğimizi söyledim. Portekiz'deki bağlantılarımı da kullandım. Portekiz'de çok çevrem var. Anlaştık, geliyor" ifadelerini kullandı.

AZIZ BEHICH DE TAMAM

Başkan Berna Gözbaşı ayrıca sol bek pozisyonu için de Aziz Behich ile el sıkıştıklarını belirtti. Gözbaşı, "Sol bek için ise Aziz Behich ile de kiralık olarak anlaştık. O da katkıda bulunacak. Aziz'le orayı tamamlamış olduk. Santrfor arayışımız da devam ediyor, 3-4 güne de onu da tamamlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Manuel Fernandes Kayserispor'da

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