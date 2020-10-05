05 Ekim 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Fernandes Süper Lig'e döndü!

Manuel Fernandes Süper Lig'e döndü!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

, 'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

, 'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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