Silviu Lung sezon sonuna kaldı

Kayserispor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Silviu Lung'u takımda tutmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kariyerine Kayseri'de devam etmek istediğini belirten Rumen eldivenle ligin durumuna göre görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

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sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Silviu Lung'u takımda tutmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kariyerine Kayseri'de devam etmek istediğini belirten Rumen eldivenle ligin durumuna göre görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. Sarı- kırmızılı kurmayların, kümede kalınması halinde yeni kontrat için hazır olduğu bildirildi. 2017'de Astra Girgiu'dan transfer edilen 30 yaşındaki file bekçisi, 83 karşılaşmada forma giydi. Bu sezon ise 21 maça çıkan tecrübeli kaleci, 45 gol yerken; 4 maçta kalesini kapattı.