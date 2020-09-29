29 Eylül 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor Mario Situm'la sözleşmesini feshetti

Kayserispor'da flaş ayrılık!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2020

ekiplerinden , Hırvat futbolcu ile olan sözleşmesini feshetti ve yollarını ayırdı.

'da bir ayrılık daha oldu. Geçen sezon devre arasında takımından transfer edilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Mario Situm Hes Kablo Kayserispor forması ile 19 maçta çıktı ve 1 asist yaptı. Sarı Kırmızılı takımdan ayrılan Mario Situm, "Herşey için teşekkürler. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın" mesajı paylaştı.

Erzurum deplasmanda Kayseri'yi devirdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Erzurum deplasmanda Kayseri'yi devirdi Erzurum deplasmanda Kayseri'yi devirdi
Alanyaspor 2'de 2 yaptı! Alanyaspor 2'de 2 yaptı!
Wilfried Kanga kimdir? Wilfried Kanga kimdir?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör