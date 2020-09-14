14 Eylül 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'un yeni transferi Wilfried Kanga kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Wilfried Kanga kimdir?
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

başkanı yeni transferi duyurdu. Birçok kişi bu transferin detayını araştırıyor. Peki, kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Hes Kablo , forvet futbolcusu etti. Hes Kablo Kayserispor, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki forvet futbolcusu Wilfried Kanga, bugün sabah saatlerinde Kayseri'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Kanga, sarı-kırmızılı takımda 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı , "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers ile ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında. Hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Çiğ et yemiyor yalnız" cümleleri ile transferi duyurdu.

WİLFRİED KANGA KİMDİR?

Wilfried Kanga, Fransa'nın Montreuil-sous-Bois şehrinde dünyaya geldi. 1998 doğumlu futbolcu daha önce PSG'nin U19 takımında futbol oynadı. 185 cm boyu bulunan genç forvet sağ ayağını kullanıyor ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Kanga kariyerinde toplam 66 maça çıkarken 9 gol katkısı yaptı.

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