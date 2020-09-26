Süper Lig: Kayserispor 1-3 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 3. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u Rashad Muhammed, Aryvdas Novikovas ve Ibrahim Sissoko'nun attığı attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile BB Erzurumspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Erzurum ekibi, rakibini 42. dakikada Rashad Muhammed, 45+4. dakikada Aryvdas Novikovas' ve 90+4. dakikada Ibrahim Sissoko attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın tek golü ise 83. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada sol kanattan Novikovas'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Obertan'ın kaleye çektiği şutu Lung kornere çeldi.
30'uncu dakikada ceza sahası içinde Emrah'ın pasında topla buluşan Muhammed'in şutunda top savunmaya çarparak yandan kornere çıktı.
34'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta Muğdat'ın pasında topla buluşan Hasan Hüseyin'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
39'uncu dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Emrah'ın kaleye şutu üstten auta gitti.
42'nci dakikada ceza sahası içinde Novikovas'ın topuk pasında topla buluşan Muhammed'in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.
45+3'üncü dakikada sağ kanatta Emrah'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Novikovas'ın keleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2
61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şut üstten auta gitti.
79'uncu dakikada ceza sahası dışında Kaan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Lung kurtardı.
83'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'ye Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Murat faul yapınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Henrique topu ağlara yolladı: 1-2.
88'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer'in pasında topla buluşan Kanga'nın şutunu kaleci kornere çeldi.
90+5'inci dakikada sol kanatta topla ilerleyen Obertan'ın ceza sahası içine pasında topla buluşan Sissoko topu ağlara yolladı: 1-3.
Maçta başka gol olmayınca Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.
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