Wilfried Kanga Kayserispor'da!

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Başkan yeni transferini böyle duyurdu
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Hes Kablo takımlarından Angers'te oynayan 1999 doğumlu hücum oyuncusu  ile anlaşmaya vardı. Başkan transferi hesabından paylaştı.

Hes Kablo , takımlarından Angers'te oynayan 1999 doğumlu hücum oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Futbolcu bugün şehre gelerek sağlık kontrolünün ardından imzayı attı. Transferi başkan hesabından yayınladığı fotoğraf ile duyurdu.

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