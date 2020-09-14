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KAYSERİSPOR

PSG’den yetişti Kayseri’ye geldi

PSG’den yetişti Kayseri’ye geldi
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen Wilfried Kanga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen Wilfried Kanga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. PSG altyapısından yetişen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli genç golcü, bu sezon Ligue 1'de Angers'te 2 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 5 maçta 1 gol attı.
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