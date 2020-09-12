12 Eylül 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor 8 futbolcuya lisans çıkaramadı

Kayserispor 8 futbolcuya lisans çıkaramadı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

, yeni transferlerine lisans çıkaramadı.

2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan , 8 yeni transferinin lisans işlemlerini tamamlayamadı. Hollanda'nın Feyenoord kulübüne 'nun transferinden ötürü ödenmesi gereken bonservis ücretini zamanında ödemeyen ekibine transfer yasağı geldi. Dün Feyenoord kulübüne ödenmesi gereken 600 bin Euro'luk rakamı zamanında gönderemeyen sarı-kırmızılı kulübe, FIFA ve TFF üzerinden transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada kulüp ihmalkarlığından ötürü forma giyemeyecek.

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